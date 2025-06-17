Около 60 иностранных дипломатов посетили место ракетного удара в Соломенском районе – фото
Во вторник, 17 июня, Министерство иностранных дел организовало визит дипломатов к месту удара России по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Дипломатов сопровождал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Это позволило им напрямую ознакомиться с последствиями российской атаки.
К разрушенному дому прибыли представители более 60 дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, в том числе послы и временные поверенные. МИД поблагодарил иностранный дипломатический корпус за солидарность с Украиной и украинским народом на фоне российской агрессии и варварских ударов.
Вместе с иностранными дипломатами место российского удара посетили вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, заместитель главы Офиса президента Виктор Микита, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, а также глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.
В МИД добавили, что место атаки посетили руководители дипломатических миссий более 50 стран мира, а также представители международных организаций.
- В ночь на 17 июня Россия запустила по Украине более 440 дронов и 32 ракеты.
- Конкретно в столицу оккупанты направили 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических ракет.
- В Киеве жертвами атаки стали 10 человек. Еще двое – погибли в Одессе.