Спасатели завершили поисковые работы на месте российского ракетного удара в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В среду, 18 июня, в 19:20 спасатели завершили поисковые работы. Продолжается разбор конструкций.

Клименко отметил, что только на этой локации из-под завалов извлечены тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения.

Глава МВД рассказал, что спасательная операция началась сразу по прибытии экстренных служб на место после сообщения об ударе. К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей и 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, привлекали беспилотники и поисковых собак.

Из-под завалов спасли двоих людей, еще около 50 удалось деблокировать из квартир и подъездов. На месте работали группы психологов – более 220 человек получили неотложную психологическую помощь.

Продолжается прием заявлений от потерпевших – уже получено почти 500 сообщений о повреждении имущества.