Росія атакувала Київ: є загиблі, поранено рятувальників, закрито вихід станції метро – фото

На деяких місцях влучань все ще вирують пожежі, працюють рятувальники

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 23 червня Росія атакувала Київ безпілотниками та балістикою. На кількох локаціях зруйновано будівлі, виникли пожежі, повідомили рятувальники.

Станом на 06:40 відомо про загибель трьох людей та 13 постраждалих. 10 осіб, серед яких двоє дітей та вагітна, врятували надзвичайники. Однак за кілька хвилин у ДСНС повідомили, що деблокували ще одне тіло з-під завалів – кількість загиблих зросла до чотирьох.

У Шевченківському районі пошкоджено перекриття четвертого та п'ятого поверхів п'ятиповерхівки та частково зруйнований дах. У дворі будинку загорілися авто.

Рятувальники евакуюють мешканців будинку, вже врятовано вагітну та ще шістьох осіб.

На одній з локацій у Солом'янському районі загорівся дах бізнес-центру, пожежу вже загасили. За іншою адресою виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 кв. м, гасіння триває.

Також, за даними рятувальників, зафіксовані займання на відкритих територіях внаслідок падіння уламків БпЛА та пошкодження нежитлових будівель.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на двоповерховий житловий будинок. Загоряння та потерпілих немає.

За словами голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Подільському районі столиці внаслідок атаки загорівся автомобіль. А у Деснянському районі у дворі житлового будинку виникла вирва.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що пошкоджено інфраструктуру станції метро "Святошин". Через це тимчасово закритий вихід № 8 – до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в бік мосту.

"Решта входів/виходів працюють у штатному режимі. Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв", – зазначили в КМДА.

Інформація про постраждалих встановлюється.

У Київській області внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще вісім поранено, повідомили рятувальники. Найбільше постраждали Білоцерківський та Бучанський райони.

"Під час повторного російського обстрілу травмовані двоє рятувальників", – зазначили у ДСНС.

У Білій Церкві виникла пожежа у двоповерховій будівлі готелю, де також розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали шістьох тяжкохворих пацієнтів. Триває ліквідація пожежі площею 1500 кв.м.

Також триває гасіння приватних житлових забудов за кількома адресами. На місці працюють усі відповідні служби.

ДОПОВНЕНО О 07:30. Кількість загиблих у Шевченківському районі зросла до п'яти осіб, повідомив Кличко. Всього в місті 19 потерпілих, вісім із них перебувають у лікарнях. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики.

Київщина (Фото: ДСНС)

Київщина (Фото: ДСНС)

Київщина (Фото: ДСНС)

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС