На Київ та область летять дрони: в столиці працює ППО, є падіння уламків

У Солом'янському районі столиці впали уламки дрона, містян попереджають про захід групи БпЛА

Шахед (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Київ та область атакують російські дрони, в столиці є збиття. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

О 20:28 він зазначив, що є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці, працювала протиповітряна оборона по поодиноких цілях. Проте на дальніх підступах в напрямку Києва фіксувалася низка російських дронів.

О 20:39 Ткаченко підтвердив збиття ворожого дрону над Києвом.

"Уламки виявлено на відкритій території в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків", – повідомив він.

Також Ткаченко попередив, що ударні російські дрони почали заходити у повітряний простір Київської області. Повітряні сили повідомили о 21:00, що фіксується російський дрон повз місто Бровари у напрямку Києва.

ДОПОВНЕНО о 21:49. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Поступив виклик до швидкої, на місце також прямують рятувальники.

Однак згодом він передав, що постраждалих і пошкоджень будинку виявлено не було.

Також, за попередньою інформацією, падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано у Дніпровському районі.