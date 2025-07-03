На Київ та область летять дрони: в столиці працює ППО, є падіння уламків

На Київ та область летять дрони: в столиці працює ППО, є падіння уламківдоповнено
Київ та область атакують російські дрони, в столиці є збиття. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
О 20:28 він зазначив, що є ймовірність атаки ворожими дронами по столиці, працювала протиповітряна оборона по поодиноких цілях. Проте на дальніх підступах в напрямку Києва фіксувалася низка російських дронів.
О 20:39 Ткаченко підтвердив збиття ворожого дрону над Києвом.
"Уламки виявлено на відкритій території в Соломʼянському районі. Попередньо – без наслідків", – повідомив він.
Також Ткаченко попередив, що ударні російські дрони почали заходити у повітряний простір Київської області. Повітряні сили повідомили о 21:00, що фіксується російський дрон повз місто Бровари у напрямку Києва.
ДОПОВНЕНО о 21:49. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі, попередньо, уламки БпЛА впали на дах житлового будинку. Поступив виклик до швидкої, на місце також прямують рятувальники.
Однак згодом він передав, що постраждалих і пошкоджень будинку виявлено не було.
Також, за попередньою інформацією, падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано у Дніпровському районі.
- 23 червня Росія атакувала Київ ракетами та дронами. З-під завалів дістали тіла дев’яти людей, зокрема дитини.
- Заступник голови КМДА повідомляв, що Київ від "шахедів" захищатимуть інноваційні засоби на основі штучного інтелекту.