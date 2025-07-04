Россия атаковала 550 беспилотниками и ракетами. Основное направление удара – Киев.

Попадание девяти ракет и 63 дронов, обломки упали в более чем 30 местах

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС)

В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения, 478 из которых были уничтожены силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Атака началась в 18:00 3 июля.

Россия нанесла удары 550 средствами воздушного нападения:

- 539 ударных беспилотников и беспилотников-имитаторов различных типов, из которых 330 – "Шахеды", запущенные с направлений российских городов Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск;

- одной аэробаллистической ракетой Х-47 М2 "Кинжал" с территории Липецкой области России;

- шестью баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Брянской области;

- четырьмя крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской и Воронежской областей.

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