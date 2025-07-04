Масована атака на Київ: з-під завалів у Святошинському районі дістали загиблого

Кількість постраждалих через удар РФ по столиці збільшилась до 26 людей

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Під час ліквідації наслідків масованої російської атаки на Київ у ніч проти 4 липня рятувальники виявили тіло людини. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Тіло загиблого деблокували з-під завалів будівлі у Святошинському районі.

Інформацію про загиблого на одній із локацій підтвердила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 тонн уламків будівельних конструкцій.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС