Масована атака на Київ: з-під завалів у Святошинському районі дістали загиблого
Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Під час ліквідації наслідків масованої російської атаки на Київ у ніч проти 4 липня рятувальники виявили тіло людини. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Тіло загиблого деблокували з-під завалів будівлі у Святошинському районі.

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Інформацію про загиблого на одній із локацій підтвердила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Загалом у столиці постраждали 26 осіб, серед них одна дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 39 людям.

Ліквідація наслідків атаки триває: проводиться гасіння пожежі та розбір завалів. Наразі вивезено понад 300 тонн уламків будівельних конструкцій.

Масована атака на Київ: з-під завалів у Святошинському районі дістали загиблого
Фото: ДСНС
Масована атака на Київ: з-під завалів у Святошинському районі дістали загиблого
Фото: ДСНС
Масована атака на Київ: з-під завалів у Святошинському районі дістали загиблого
Фото: ДСНС
  • У ніч проти 4 липня Росія атакувала Україну 550 засобами повітряного нападу, 478 з яких було знешкоджено силами ППО.
  • Основний напрямок удару – Київ. У місті постраждало понад два десятки людей, є руйнування.
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