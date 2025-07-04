У Києві через обстріл пошкоджено пожежну частину, де перед цим загинули рятувальники – відео

Рятувальники (Фото: ДСНС)

Унаслідок нічної атаки по Києву пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин міста. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У будівлі вибито вікна та понівечено фасад. Особовий склад не постраждав. Окрім цього, внаслідок атаки по Києву пошкоджено загалом 11 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники зазначили, що під ударом були саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили трьох своїх колег.

"Цинізм агресора не має меж", – підкреслили у ДСНС.