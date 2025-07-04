У Києві через обстріл пошкоджено пожежну частину, де перед цим загинули рятувальники – відео
Унаслідок нічної атаки по Києву пошкоджено одну з пожежно-рятувальних частин міста. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
У будівлі вибито вікна та понівечено фасад. Особовий склад не постраждав. Окрім цього, внаслідок атаки по Києву пошкоджено загалом 11 одиниць техніки ДСНС.
Рятувальники зазначили, що під ударом були саме ті надзвичайники, які під час російського удару 6 червня втратили трьох своїх колег.
"Цинізм агресора не має меж", – підкреслили у ДСНС.
- 30 травня росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі. Пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль.
- 5 червня Росія атакувала рятувальників у Слов'янську, які гасили пожежу від обстрілу, є поранений.
- Під час ворожої атаки на Київ 4 липня в Голосіївському районі столиці сталося пошкодження медичного закладу. Загалом постраждали 23 особи.