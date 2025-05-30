Росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі – фото

Росіяни завдали два удари з проміжком кілька хвилин

Пошкоджений підрозділ рятувальників (Фото: ДСНС)

Вдень 30 травня росіяни прицільно вдарили дроном по території підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Нікополі в Дніпропетровській області. Є пошкодження, обійшлося без постраждалих, повідомили рятувальники.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль. Але, як зазначили рятувальники, росіяни на цьому не зупинилися.

Вже за 10 хвилин ворог завдав другого удару, влучивши цього разу по адміністративній будівлі. Зазначається, що ніхто з рятувальників не постраждав.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС