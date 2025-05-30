Росіяни прицільно вдарили дроном по підрозділу ДСНС у Нікополі – фото
Вдень 30 травня росіяни прицільно вдарили дроном по території підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Нікополі в Дніпропетровській області. Є пошкодження, обійшлося без постраждалих, повідомили рятувальники.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено пожежне депо та пожежно-рятувальний автомобіль. Але, як зазначили рятувальники, росіяни на цьому не зупинилися.
Вже за 10 хвилин ворог завдав другого удару, влучивши цього разу по адміністративній будівлі. Зазначається, що ніхто з рятувальників не постраждав.
- В ніч проти 30 травня Росія масовано атакувала ударними дронами депо у Харкові й село під Чугуєвим. До 10 людей постраждали.
- Окупанти зруйнували депо та відділення Нової Пошти на Одещині, внаслідок атаки виникла пожежа.