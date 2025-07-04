В Киеве из-за обстрела повреждена пожарная часть, где ранее погибли спасатели – видео

Спасатели (Фото: ГСЧС)

В результате ночной атаки на Киев повреждено одно из пожарно-спасательных подразделений города. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В здании выбиты окна и поврежден фасад. Личный состав не пострадал. Кроме того, в результате обстрела Киева повреждены в общей сложности 11 единиц техники ГСЧС.

Спасатели отметили, что под ударом оказались именно те спасатели, которые 6 июня потеряли трех своих коллег во время российского обстрела.

"Цинизм агрессора не знает границ", – подчеркнули в ГСЧС.