В Киеве из-за обстрела повреждена пожарная часть, где ранее погибли спасатели – видео
В результате ночной атаки на Киев повреждено одно из пожарно-спасательных подразделений города. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В здании выбиты окна и поврежден фасад. Личный состав не пострадал. Кроме того, в результате обстрела Киева повреждены в общей сложности 11 единиц техники ГСЧС.
Спасатели отметили, что под ударом оказались именно те спасатели, которые 6 июня потеряли трех своих коллег во время российского обстрела.
"Цинизм агрессора не знает границ", – подчеркнули в ГСЧС.
- 30 мая россияне прицельно ударили дроном по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены пожарная часть и пожарно-спасательный автомобиль.
- 5 июня Россия атаковала спасателей в Славянске, которые тушили пожар, возникший в результате обстрела, один человек ранен.
- Во время вражеской атаки на Киев 4 июля в Голосеевском районе столицы было повреждено также медицинское учреждение. В общей сложности пострадали 23 человека.