NBC: Хегсет остановил поставки, хотя анализ показал, что они не угрожают боеготовности США

Пит Хегсет (Фото: Alex Wroblewski/EPA)

Пентагон на этой неделе задержал поставку американского оружия в Украину из-за опасений по поводу низких запасов, однако анализ, проведенный высокопоставленными военными чиновниками, показал, что помощь не поставит под угрозу боеготовность американской армии. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.

Шаг по прекращению поставок оружия вызвал удивление у Госдепартамента США, членов Конгресса, чиновников в Киеве и европейских союзников, сообщают многочисленные источники, знакомые с этим вопросом. Среди критиков этого решения были как республиканцы, так и демократы, поддерживающие помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

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"Мы не находимся на более низком уровне запасов, чем за 3,5 года конфликта в Украине", – сказал NBC высокопоставленный член Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адам Смит.

Он добавил, что его сотрудники "видели цифры" и, не вдаваясь в подробности, заявил, что нет никаких признаков дефицита, которые могли бы оправдать приостановку помощи Украине.

По словам трех помощников конгрессменов и бывшего высокопоставленного чиновника США, приостановка поставок военной помощи Украине была единоличным решением министра обороны Пита Хегсета. Это был третий случай, когда он самостоятельно приостанавливал поставки помощи Украине, сообщили источники. В двух предыдущих случаях, в феврале и мае, его действия были отменены через несколько дней.

Собеседники сообщили, что законодатели от обеих партий были разочарованы тем, что их не проинформировали заранее, и проверяли, не нарушила ли задержка поставок законодательство, обязывающее оказывать Украине помощь в сфере безопасности. Эти законодатели и некоторые европейские союзники пытались выяснить, почему Пентагон распорядился приостановить поставки, и настоятельно добивались отмены запрета.

Белый дом защитил решение Минобороны, заявив, что оно было принято после текущего пересмотра помощи США союзникам и партнерам за рубежом, начавшегося в прошлом месяце.

Обзор начался после того, как Хегсет опубликовал служебную записку, в которой предписывалось Объединенному штабу Пентагона пересмотреть запасы всех боеприпасов. По словам трех чиновников, оценка показала, что некоторые запасы высокоточных боеприпасов находятся на более низких уровнях, но еще не превышают критических минимумов.

Объединенный комитет пришел к выводу, что предоставление дальнейшей помощи Украине не приведет к снижению запасов США ниже порога, необходимого для обеспечения боеготовности, сообщили чиновники.