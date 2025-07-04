NBC: Гегсет зупинив постачання ЗСУ, хоча аналіз показав, що допомога не загрожує боєготовності США

Піт Гегсет (Фото: Alex Wroblewski/EPA)

Пентагон цього тижня затримав партію американської зброї для України через занепокоєння щодо низьких запасів, але аналіз, проведений високопоставленими військовими офіцерами, показав, що допомога не загрожуватиме боєготовності американської армії. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на трьох неназваних американських посадовців.

Крок щодо зупинення постачання зброї здивував Державний департамент США, членів Конгресу, посадовців у Києві та європейських союзників, повідомляють численні джерела, обізнані з цим питанням. Серед критиків цього рішення були республіканці й демократи, які підтримують допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

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"Ми не перебуваємо на нижчому рівні запасів, ніж за 3,5 роки конфлікту в Україні", – сказав NBC високопоставлений член Комітету з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт.

Він додав, що його співробітники "бачили цифри" і, не вдаючись у подробиці, що немає жодних ознак дефіциту, які б виправдали призупинення допомоги Україні.

За словами трьох помічників членів Конгресу та колишнього посадовця США, призупинення постачання військової допомоги Україні було одностороннім кроком міністра оборони Піта Гегсета. Це був третій випадок, коли він самостійно зупиняв постачання допомоги Україні, повідомили джерела. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його дії були скасовані через кілька днів.

Співрозмовники зазначили, що законодавці від обох партій були розчаровані тим, що їх не поінформували заздалегідь, і перевіряли, чи не порушила затримка постачання законодавство, яке зобов'язує надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Ці законодавці й деякі європейські союзники намагалися з'ясувати, чому Пентагон наказав поставити на паузу постачання, і наполегливо домагалися скасування заборони.

Білий дім захистив рішення Міноборони, заявивши, що воно відбулося після поточного перегляду допомоги США союзникам і партнерам за кордоном, який розпочався минулого місяця.

Огляд розпочався після того, як Гегсет опублікував службову записку, що наказує Об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів. За словами трьох посадовців, оцінка виявила, що деякі запаси високоточних боєприпасів перебувають на нижчих рівнях, але ще не перевищують критичних мінімумів.

Об'єднаний штаб дійшов висновку, що надання подальшої допомоги Україні не призведе до зниження запасів США нижче порогу, необхідного для забезпечення військової готовності, повідомили посадовці.