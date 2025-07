Трамп разочарован разговором с Путины – прогресса достичь не удалось

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован "довольно долгим" уже шестым телефонным разговором с диктатором России Владимиром Путиным 3 июля. Об этом он сказал журналистам перед посадкой на самолет Air Force One для вылета из Айовы, передают Reuters и The New York Times.

"Я очень разочарован разговором, который я имел с президентом Путиным... Я просто говорю, что не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо", – сказал Трамп.

Он отметил, что беседа не привела к какому-либо прогрессу в вопросе завершения войны против Украины. Этим американский президент также недоволен.

Трамп заявил, что позднее сегодня поговорит с президентом Владимиром Зеленским.

"Это был довольно долгий разговор. Мы обсудили многие вопросы, в том числе Иран. А также, как вы знаете, войну с Украиной. И я не доволен этим. Сегодня я не достиг с ним никакого прогресса", – резюмировал он.