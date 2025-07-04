Трамп разочарован разговором с Путины – прогресса достичь не удалось
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован "довольно долгим" уже шестым телефонным разговором с диктатором России Владимиром Путиным 3 июля. Об этом он сказал журналистам перед посадкой на самолет Air Force One для вылета из Айовы, передают Reuters и The New York Times.
"Я очень разочарован разговором, который я имел с президентом Путиным... Я просто говорю, что не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо", – сказал Трамп.
Он отметил, что беседа не привела к какому-либо прогрессу в вопросе завершения войны против Украины. Этим американский президент также недоволен.
Трамп заявил, что позднее сегодня поговорит с президентом Владимиром Зеленским.
"Это был довольно долгий разговор. Мы обсудили многие вопросы, в том числе Иран. А также, как вы знаете, войну с Украиной. И я не доволен этим. Сегодня я не достиг с ним никакого прогресса", – резюмировал он.
- После завершения телефонной беседы Трампа и Путина в Кремле заявили, что проинформировали США о ходе реализации Стамбульских соглашений. Сам диктатор якобы заявил, что не откажется от "устранения всех причин возникшей конфронтации".
- В ходе разговора с президентом Франции Макроном, которые состоялся накануне, Путин также озвучил старые требования РФ об "устранении первопричин" войны и "территориальных реалиях". Собеседники Bloomberg сообщали, что во время звонка Путин отверг прекращение огня.
- Президент Зеленский сообщал, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с Трампом по поводу приостановки американской помощи.