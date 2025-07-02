Bloomberg: Путин отклонил предложение о прекращении огня в разговоре с Макроном

1 июля между президентом Франции и диктатором РФ состоялся телефонный разговор впервые с 2022 года

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: Charles Platiau / EPA)

Российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они сообщили, что Макрон связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о своей телефонной беседе с Путиным во вторник. Накануне эту информацию LIGA.net подтвердил источник в Офисе президента.

Один из собеседников Bloomberg сообщил, что президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция Путина относительно прекращения войны в Украине не изменилась, и он продолжает отвергать прекращение огня.

1 июля стало известно, что Макрон более двух часов разговаривал по телефону с Путиным, в том числе о российско-украинской войне. Сначала о факте разговора сообщил Кремль, а затем это подтвердил Елисейский дворец. Это их первый разговор с 2022 года.