Bloomberg: Путін відхилив припинення вогню у розмові з Макроном

1 липня між президентом Франції та диктатором РФ вперше з 2022 року відбулася телефонна розмова

Емманюель Макрон та Володимир Путін (Фото: Charles Platiau / EPA)

Російський диктатор Володимир Путін відхилив припинення вогню у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що Макрон зв'язався з президентом Володимиром Зеленським, щоб проінформувати його про свою телефонну розмову з Путіним у вівторок. Напередодні цю інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник в Офісі президента.

Один зі співрозмовників Bloomberg розповів, що президент Франції повідомив Зеленському, що позиція Путіна щодо припинення війни в Україні не змінилася, і він продовжує відкидати припинення вогню.

1 липня стало відомо, що Макрон понад дві години говорив телефоном з Путіним – зокрема й про російсько-українську війну. Спочатку про факт розмови повідомив Кремль, а згодом це підтвердив Єлисейський палац. Це їхня перша розмова з 2022 року.