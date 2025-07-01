Макрон после разговора с Путиным связался по телефону с Зеленским – источник

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat/EPA)

Вечером 1 июля президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, до этого он разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом LIGA.net сообщил источник в Офисе президента.

По его словам, сразу после разговора с Путиным Макрон провел переговоры с Зеленским.

Французский президент рассказал украинскому лидеру подробности разговора с диктатором РФ. Собеседник в ОП не раскрыл других деталей разговора Зеленского и Макрона.

Офис президента официально не сообщал о переговорах лидеров.

Ранее стало известно, что Макрон более двух часов говорил по телефону с Путиным – в частности и о российско-украинской войне. Сначала о факте разговора сообщил Кремль, а затем это подтвердил Елисейский дворец. Это их первый разговор с 2022 года.

В течение первого полугодия полномасштабного вторжения Макрон часто общался с Путиным, за что неоднократно подвергался критике. В ответ президент Франции заявлял, что будет продолжать этот диалог для поиска путей к миру.

В марте 2024 года Макрон заявил, что ответит на звонок Путина, если тот захочет с ним связаться и "что-то предложить".