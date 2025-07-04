Зеленский поговорил с Трампом, разговор был содержательным – Ермак
Президент Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он не назвал фамилий, но беседа президентов была ранее анонсирована.
"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро", – написал Ермак.
3 июля Зеленский сообщил, что на 4 июля у него запланирован телефонный разговор с Трампом. До этого газета Financial Times сообщила, что президенты обсудят приостановку поставок американского оружия в Украину.
- 3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После его завершения в Кремле заявили, что проинформировали США о ходе реализации Стамбульских соглашений. Сам диктатор якобы заявил, что не откажется от "устранения всех причин возникновения конфронтации".
- Трамп заявил 4 июля, что он недоволен и разочарован беседой с Путиным, поскольку не удалось достичь никакого прогресса.
- Член Палаты представителей, республиканец Дон Бекон, заявил после нападения на Украину 4 июля, что Путин издевается над Трампом и США. Министр иностранных дел Польши Сикорский также сказал, что Путин насмехается над мирными инициативами президента США.