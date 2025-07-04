Зеленский поговорил с Трампом, разговор был содержательным – Ермак

Подробности разговора двух президентов в ОП обещают сообщить позже

Володимир Зеленский и Дональд Трамп (Джим Ло Скальцо/EPA)

Президент Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он не назвал фамилий, но беседа президентов была ранее анонсирована.

"Очень важный и содержательный разговор между президентами. Все детали – совсем скоро", – написал Ермак.

3 июля Зеленский сообщил, что на 4 июля у него запланирован телефонный разговор с Трампом. До этого газета Financial Times сообщила, что президенты обсудят приостановку поставок американского оружия в Украину.