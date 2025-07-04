Республиканец раскритиковал политику Трампа к Путину: Он издевается над вами и над США

Дон Бекон (Фото: x.com/RepDonBacon)

Член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бекон раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он настаивает на необходимости изменения стратегии.

"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Вот Киев сегодня. Время изменить стратегию. Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны самые жесткие санкции. Путин издевается над вами и над Америкой", – заявил Бекон.

Он отметил, что когда американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь Дня независимости США, "жалкий военный преступник Путин проигрывает свою войну" и прибегает к тактике выжженной земли.

По словам Бекона, Путин наслаждается "поджогами спящих семей", вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием. И он будет продолжать свои "империалистические извращения", пока его не остановят.

Член Палаты представителей надеется, что Пентагон проведет быструю оценку запасов и продвинет цели Трампа по направлению дополнительных средств противовоздушной обороны и утвержденного оружия.

"Чтобы помочь остановить эту абсолютную деградацию, как это сделали и должны продолжать делать союзники в быстром темпе", – сказал республиканец.