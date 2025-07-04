Республиканец раскритиковал политику Трампа к Путину: Он издевается над вами и над США
Член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бекон раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении российского диктатора Владимира Путина. Он настаивает на необходимости изменения стратегии.
"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Вот Киев сегодня. Время изменить стратегию. Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны самые жесткие санкции. Путин издевается над вами и над Америкой", – заявил Бекон.
Он отметил, что когда американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь Дня независимости США, "жалкий военный преступник Путин проигрывает свою войну" и прибегает к тактике выжженной земли.
По словам Бекона, Путин наслаждается "поджогами спящих семей", вооруженный дешевым иранским и северокорейским оружием. И он будет продолжать свои "империалистические извращения", пока его не остановят.
Член Палаты представителей надеется, что Пентагон проведет быструю оценку запасов и продвинет цели Трампа по направлению дополнительных средств противовоздушной обороны и утвержденного оружия.
"Чтобы помочь остановить эту абсолютную деградацию, как это сделали и должны продолжать делать союзники в быстром темпе", – сказал республиканец.
- 3 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор. После его завершения в Кремле заявили, что проинформировали США о ходе реализации Стамбульских соглашений. Сам диктатор якобы заявил, что не откажется от "устранения всех причин возникновения конфронтации".
- Сам Трамп 4 июля заявил, что недоволен и разочарован беседой с Путиным, поскольку не удалось достичь никакого прогресса.
- После этого диалога Россия применила ракеты и дроны для атаки на Украину, в том числе на Киев – всего 550 средств. Попали девять ракет и 63 дрона, 478 целей были обезврежены.