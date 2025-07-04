Республіканець розкритикував політику Трампа щодо Путіна: Він знущається з вас і США

Дон Бекон (Фото: x.com/RepDonBacon)

Член Палати представників республіканець Дон Бекон розкритикував політику президента США Дональда Трампа на адресу диктатора Росії Володимира Путіна. Він наполягає на тому, що слід змінити стратегію.

"Пане президенте, ваша політика щодо Росії не працює. Поки ми ведемо переговори, Путін бомбить українські міста. Ось сьогоднішній Київ. Час змінити стратегію. Ми та наші союзники повинні озброїти Україну до зубів, і нам потрібні найжорсткіші санкції. Путін знущається з вас та Америки", – заявив Бекон.

Він зазначив, що коли американці починають насолоджуватися звуками феєрверків на честь Дня незалежності США, "жалюгідний воєнний злочинець Путін програє свою війну" та вдається до тактики випаленої землі.

За словами Бекона, Путін насолоджується "підпалом сплячих сімей", озброєний дешевою іранською та північнокорейською зброєю. І він буде продовжувати свої "імперіалістичні збочення", доки його не зупинять.

Член Палати представників сподівається, що Пентагон проведе швидку оцінку запасів і просуне цілі Трампа щодо направлення додаткових засобів протиповітряної оборони та затвердженої зброї.

"Щоб допомогти зупинити цю абсолютну розбещеність, як це зробили й повинні продовжувати робити союзники швидкими темпами", – сказав республіканець.