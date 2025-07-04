Сикорский сказал Трампу, что Путин издевается над его мирными инициативами

Польский дипломат призвал американского президента возобновить поставки оружия и ввести санкции против России

Радослав Сикорский (Фото: OLIVIER HOSLET/ЕРА)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор Владимир Путин высмеивает его мирные инициативы. Об этом он написал в сети X.

Польский дипломат обратился к Трампу после массированного российского удара, который, в частности, повредил консульский отдел польского посольства в Киеве.

"Массированная российская атака прошлой ночью вызвала пожары и значительные повреждения, в том числе польского консульства в Киеве. Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями", – написал он.

Он призвал президента США "возобновить поставки зенитного вооружения в Украину и ввести жесткие новые санкции против агрессора".

Как отметил Сикорский, в результате нападения никто из дипломатов не пострадал, но здание получило повреждения.