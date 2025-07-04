Сикорский сказал Трампу, что Путин издевается над его мирными инициативами
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор Владимир Путин высмеивает его мирные инициативы. Об этом он написал в сети X.
Польский дипломат обратился к Трампу после массированного российского удара, который, в частности, повредил консульский отдел польского посольства в Киеве.
"Массированная российская атака прошлой ночью вызвала пожары и значительные повреждения, в том числе польского консульства в Киеве. Президент Трамп, Путин издевается над вашими мирными усилиями", – написал он.
Он призвал президента США "возобновить поставки зенитного вооружения в Украину и ввести жесткие новые санкции против агрессора".
Как отметил Сикорский, в результате нападения никто из дипломатов не пострадал, но здание получило повреждения.
- В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину 550 беспилотниками и ракетами. Эта атака стала рекордной по количеству "шахедов", которых Россия выпустила 330.
- Глава МИД Сибига подчеркнул, что Путин наносил удары целенаправленно, именно после разговора с Трампом.
- Член Палаты представителей, республиканец Дон Бекон, заявил после нападения 4 июля, что Путин издевается над Трампом и США.