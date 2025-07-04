Сікорський сказав Трампу, що Путін глузує з його мирних зусиль
Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор Володимир Путін висміює його мирні ініціативи. Про це він написав в мережі X.
Польський дипломат звернувся до Трампа після масованого російського удару, який, зокрема, пошкодив консульський відділ польського посольства у Києві.
"Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін глузує з ваших мирних зусиль", – написав він.
Він закликав президента США "відновити постачання зенітних боєприпасів до України та запровадити жорсткі нові санкції проти агресора".
Як зазначив Сікорський, внаслідок атаки ніхто з дипломатів не постраждав, але будівля отримала пошкодження.
- У ніч на 4 липня країна-агресор атакувала Україну 550 безпілотниками та ракетами. Цей напад став рекордним за кількістю "шахедів", яких Росія випустила 330.
- Глава МЗС Сибіга наголосив, що Путін навмисно бив саме після розмови з Трампом.
- Член палати представників, республіканець Дон Бекон після атаки 4 липня заявив, що Путін знущається з Трампа і США.