Сікорський сказав Трампу, що Путін глузує з його мирних зусиль

Польський дипломат закликав американського президента відновити постачання зброї та запровадити санкції проти Росії

Радослав Сікорський (Фото: OLIVIER HOSLET/ЕРА)

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив президенту США Дональду Трампу, що російський диктатор Володимир Путін висміює його мирні ініціативи. Про це він написав в мережі X.

Польський дипломат звернувся до Трампа після масованого російського удару, який, зокрема, пошкодив консульський відділ польського посольства у Києві.

"Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін глузує з ваших мирних зусиль", – написав він.

Він закликав президента США "відновити постачання зенітних боєприпасів до України та запровадити жорсткі нові санкції проти агресора".

Як зазначив Сікорський, внаслідок атаки ніхто з дипломатів не постраждав, але будівля отримала пошкодження.