Зеленський поспілкувався з Трампом, розмова була змістовною – Єрмак

Деталі бесіди двох президентів в ОП пообіцяли повідомити згодом

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (JIM LO SCALZO/EPA)

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він не назвав прізвищ, але розмова президентів була раніше анонсована.

"Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро", – написав Єрмак.

3 липня Зеленський повідомив, що на 4 липня у нього запланована телефонна розмова з Трампом. Перед цим газета Financial Times повідомляла, що президенти обговорять призупинення постачань американської зброї Україні.