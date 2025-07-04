Зеленський поспілкувався з Трампом, розмова була змістовною – Єрмак
Президент Володимир Зеленський поспілкувався з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він не назвав прізвищ, але розмова президентів була раніше анонсована.
"Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро", – написав Єрмак.
3 липня Зеленський повідомив, що на 4 липня у нього запланована телефонна розмова з Трампом. Перед цим газета Financial Times повідомляла, що президенти обговорять призупинення постачань американської зброї Україні.
- 3 липня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Після її завершення в Кремлі заявили, що проінформували США про перебіг реалізації Стамбульських угод. Сам диктатор нібито заявив, що не відмовиться від "усунення всіх причин виникнення конфронтації".
- Трамп 4 липня заявив, що незадоволений і розчарований бесідою з Путіним, адже не вдалося досягнути жодного прогресу.
- Член Палати представників, республіканець Дон Бекон, заявив після нападу на Україну 4 липня, що Путін знущається з Трампа та США. Глава МЗС Польщі Сікорський також сказав, що Путін знущається з мирних ініціатив президента США.