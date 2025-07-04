Трамп сказав Зеленському, що Штати хочуть допомогти Україні з ППО – Axios

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Під час дзвінка президент США Дональд Трамп сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Штати хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною у зв'язку з посиленням російських атак. Про це пише американський новинний ресурс Axios з посиланням на неназваного українського посадовця та співбесідника, обізнаного з розмовою.

Обидва з них повідомили медіа, що розмова Зеленського і Трампа тривала близько 40 хвилин й основна увага в ній була зосереджена на потребах України в ППО.

Співбесідник заявив, що президент США був обізнаний про нещодавню ескалацію з боку Росії, зокрема про повітряні удари по українських містах і на лінії фронту. Зеленський після розмови зазначав, що "Трамп дуже добре поінформований".

"Трамп сказав, що він хоче допомогти з ППО і перевірить, що [передання якого озброєння] було призупинено, якщо щось [взагалі ставилось на паузу]", – зазначив співрозмовець Axios.

Український посадовець розповів медіа, що Трамп та Зеленський домовились про зустріч команд обох країн, яка відбудеться незабаром, і де обговорюватимуть питання ППО та інших постачань озброєнь. Зустріч щодо ППО між Україною та Штатами анонсував і Зеленський.

У вечірньому зверненні він додав: "Домовилися про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво – і нам це потрібно, і Америці".

Білий дім не відповів на запит Axios про коментар.