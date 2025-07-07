Україна працює з партнерами над отриманням Patriot і ракет, зокрема зі Штатами – Зеленський
Україна працює з партнерами, зокрема, зі Сполученими Штатами, щодо отримання систем протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до них. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "Петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії [на Конференції з відновлення України у Римі 10-11 липня] відповідні зустрічі", – повідомив глава держави.
Після розмови з американським колегою Дональдом Трампом, 4 липня, Зеленський повідомив, що вони домовилися працювати над збільшенням захисту українського неба – узгодили відповідну зустріч команд двох країн.
Згодом президент подякував Трампу за готовність допомагати у сфері ППО, зауваживши, що саме американські системи Patriot є ключем до захисту від балістики.
Це одні з небагатьох західних комплексів, які здатні збивати такий тип ракет, котрими окупанти регулярно атакують Україну.
- На початку липня Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими. Згодом речник американського Міноборони заявив, що відомство переглядає постачання зброї партнерам у всьому світі, не тільки Україні.
- Трамп же заявляв, що США продовжують надавати допомогу України. Співрозмовник Axios повідомляв, що під час дзвінка керівник Штатів пообіцяв Зеленському перевірити ситуацію з переданням озброєння. Тим часом конфідент Reuters заявив, що після "дуже хорошої розмови" президентів з оптимізмом очікує відновлення постачань ракет до Patriot.
- Речник німецького уряду підтверджував, що його країна веде "інтенсивні переговори" з Вашингтоном щодо забезпечення України такими системами ППО.