Україна працює з партнерами над отриманням Patriot і ракет, зокрема зі Штатами – Зеленський
Пускові установки Patriot (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Україна працює з партнерами, зокрема, зі Сполученими Штатами, щодо отримання систем протиповітряної оборони Patriot та боєприпасів до них. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ми працюємо, зокрема, з американською стороною для відповідних рішень щодо "Петріотів" і ракет до них. Ми готуємо також на тижні в Італії [на Конференції з відновлення України у Римі 10-11 липня] відповідні зустрічі", – повідомив глава держави.

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Після розмови з американським колегою Дональдом Трампом, 4 липня, Зеленський повідомив, що вони домовилися працювати над збільшенням захисту українського неба – узгодили відповідну зустріч команд двох країн.

Згодом президент подякував Трампу за готовність допомагати у сфері ППО, зауваживши, що саме американські системи Patriot є ключем до захисту від балістики.

Це одні з небагатьох західних комплексів, які здатні збивати такий тип ракет, котрими окупанти регулярно атакують Україну.

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