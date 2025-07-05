Після дзвінка Зеленського і Трампа є оптимізм щодо постачань ракет Patriot – Reuters

Співрозмовник агенції заявив про "дуже хорошу" розмову між президентами

ЗРК Patriot (Ілюстративне фото: НАТО)

Після дзвінка президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа є оптимізм у відновленні постачань ракет для систем Patriot, заявив співбесідник агенції Reuters, поінформований про розмову.

Він повідомив, що з оптимізмом очікує відновлення постачань ракет до Patriot після "дуже хорошої" розмови між президентами. Раніше Зеленський заявляв, що Європа не зможе повністю компенсувати всю військову підтримку Штатів, особливо – ракети для збиття балістики до Patriot.

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Видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що деяке озброєння продовжить постачатися до України. Водночас сам Трамп ввечері 3 липня, за день до розмови з Зеленським, звинуватив експрезидента США Джо Байдена у тому, що той нібито спустошив арсенал країни, "роздаючи зброю".

"Ми повинні переконатися, що у нас достатньо [озброєнь] для себе", – казав тоді Трамп.

Медіа передає, що американські чиновники вказали на глобальні проблеми з ланцюгами постачань систем Patriot, що призвели до того, що запаси відстають від попиту.

WP додає, що перевірка Пентагону призупинила ще одну партію озброєнь для України – ракети AIM-7. Початково це озброєння було створено для запусків з літаків, проте українці модифікували для використання у системах ППО "Бук".