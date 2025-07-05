Після дзвінка Зеленського і Трампа є оптимізм щодо постачань ракет Patriot – Reuters
Після дзвінка президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа є оптимізм у відновленні постачань ракет для систем Patriot, заявив співбесідник агенції Reuters, поінформований про розмову.
Він повідомив, що з оптимізмом очікує відновлення постачань ракет до Patriot після "дуже хорошої" розмови між президентами. Раніше Зеленський заявляв, що Європа не зможе повністю компенсувати всю військову підтримку Штатів, особливо – ракети для збиття балістики до Patriot.
Видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що деяке озброєння продовжить постачатися до України. Водночас сам Трамп ввечері 3 липня, за день до розмови з Зеленським, звинуватив експрезидента США Джо Байдена у тому, що той нібито спустошив арсенал країни, "роздаючи зброю".
"Ми повинні переконатися, що у нас достатньо [озброєнь] для себе", – казав тоді Трамп.
Медіа передає, що американські чиновники вказали на глобальні проблеми з ланцюгами постачань систем Patriot, що призвели до того, що запаси відстають від попиту.
WP додає, що перевірка Пентагону призупинила ще одну партію озброєнь для України – ракети AIM-7. Початково це озброєння було створено для запусків з літаків, проте українці модифікували для використання у системах ППО "Бук".
- 3 липня Трамп провів телефонну розмову з Путіним – диктатор заявив, що не відмовиться від вимог до України.
- Трамп заявив, що незадоволений і розчарований бесідою з Путіним, адже не вдалося досягнути жодного прогресу.
- Уже 4 липня президент США мав розмову з Зеленським. Керівник України повідомив, що домовився з Трампом працювати над збільшенням захисту українського неба – узгоджено відповідну зустріч команд двох країн.
- За даними співрозмовників Axios, під час дзвінка президент США сказав своєму українському колезі, що Штати хочуть допомогти Україні з протиповітряною обороною у зв'язку з посиленням атак РФ та пообіцяв перевірити ситуацію з постачанням озброєнь.