После звонка Зеленского и Трампа появились надежды на поставку ракет Patriot – Reuters
ЗРК Patriot (иллюстративное фото: НАТО)

После звонка президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть оптимизм насчет возобновления поставок ракет для систем Patriot, заявил собеседник агентства Reuters, осведомленный о разговоре.

Он сообщил, что с оптимизмом ожидает возобновления поставок ракет к Patriot после "очень хорошей" беседы между президентами. Ранее Зеленский заявлял, что Европа не сможет полностью компенсировать всю военную поддержку Штатов, особенно – ракеты для сбития баллистики к Patriot.

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Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что поставки некоторых видов вооружений в Украину будут продолжены. В то же время сам Трамп вечером 3 июля, за день до разговора с Зеленским, обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы опустошил арсенал страны, "раздавая оружие".

"Мы должны убедиться, что у нас достаточно [вооружений] для себя", – говорил тогда Трамп.

Медиа передает, что американские чиновники указали на глобальные проблемы с цепочками поставок систем Patriot, приведшие к тому, что запасы отстают от спроса.

WP добавляет, что проверка Пентагона приостановила еще одну партию вооружений для Украины – ракеты AIM-7. Первоначально это оружие было разработано для запуска с самолетов, однако украинцы модифицировали его для использования в системах ПВО "Бук".

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