После звонка Зеленского и Трампа появились надежды на поставку ракет Patriot – Reuters
После звонка президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть оптимизм насчет возобновления поставок ракет для систем Patriot, заявил собеседник агентства Reuters, осведомленный о разговоре.
Он сообщил, что с оптимизмом ожидает возобновления поставок ракет к Patriot после "очень хорошей" беседы между президентами. Ранее Зеленский заявлял, что Европа не сможет полностью компенсировать всю военную поддержку Штатов, особенно – ракеты для сбития баллистики к Patriot.
Издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что поставки некоторых видов вооружений в Украину будут продолжены. В то же время сам Трамп вечером 3 июля, за день до разговора с Зеленским, обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот якобы опустошил арсенал страны, "раздавая оружие".
"Мы должны убедиться, что у нас достаточно [вооружений] для себя", – говорил тогда Трамп.
Медиа передает, что американские чиновники указали на глобальные проблемы с цепочками поставок систем Patriot, приведшие к тому, что запасы отстают от спроса.
WP добавляет, что проверка Пентагона приостановила еще одну партию вооружений для Украины – ракеты AIM-7. Первоначально это оружие было разработано для запуска с самолетов, однако украинцы модифицировали его для использования в системах ПВО "Бук".
- 3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным – диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине.
- Трамп заявил, что он недоволен и разочарован беседой с Путиным, поскольку не удалось достичь никакого прогресса.
- Уже 4 июля президент США провел разговор с Зеленским. Глава Украины сообщил, что договорился с Трампом о работе над усилением защиты украинского неба – согласовано соответствующее совещание команд двух стран.
- По данным собеседников Axios, во время звонка президент США сказал своему украинскому коллеге, что Штаты хотят помочь Украине с противовоздушной обороной в связи с усилением атак РФ и пообещал проверить ситуацию с поставками вооружений.