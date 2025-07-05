После звонка Зеленского и Трампа появились надежды на поставку ракет Patriot – Reuters

ЗРК Patriot (иллюстративное фото: НАТО)

После звонка президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа есть оптимизм насчет возобновления поставок ракет для систем Patriot, заявил собеседник агентства Reuters, осведомленный о разговоре.

Он сообщил, что с оптимизмом ожидает возобновления поставок ракет к Patriot после "очень хорошей" беседы между президентами. Ранее Зеленский заявлял, что Европа не сможет полностью компенсировать всю военную поддержку Штатов, особенно – ракеты для сбития баллистики к Patriot.