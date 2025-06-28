"Я разделяю вашу боль". Папа Римский на украинском языке обратился к украинцам
Папа римский Лев XIV (Фото: FABIO FRUSTACI / EPA)

Папа римский Лев XIV обратился к украинцам со словами поддержки. Посты на украинском и английском языках были опубликованы в аккаунте понтифика в соцсети X.

"Я хочу выразить свою солидарность со страдающей Украиной, с детьми, молодежью, пожилыми людьми и, особенно, с семьями, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", – написал Лев.

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По его словам, вера украинского народа сейчас "подвергается тяжелому испытанию".

Глава Католической церкви добавил: "Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть".

В то же время Лев не упомянул в своем посте Россию, которая и ведет войну против Украины.

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