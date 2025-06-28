"Я разделяю вашу боль". Папа Римский на украинском языке обратился к украинцам
Папа римский Лев XIV обратился к украинцам со словами поддержки. Посты на украинском и английском языках были опубликованы в аккаунте понтифика в соцсети X.
"Я хочу выразить свою солидарность со страдающей Украиной, с детьми, молодежью, пожилыми людьми и, особенно, с семьями, которые оплакивают своих близких. Я разделяю вашу боль за пленных и жертв этой бессмысленной войны", – написал Лев.
По его словам, вера украинского народа сейчас "подвергается тяжелому испытанию".
Глава Католической церкви добавил: "Верить не значит уже иметь все ответы, но уповать на то, что Бог с нами и дарует нам Свою благодать, что Он скажет последнее слово и жизнь победит смерть".
В то же время Лев не упомянул в своем посте Россию, которая и ведет войну против Украины.
- Предыдущий папа Франциск также периодически избегал упоминания Москвы в своих выступлениях. В то же время новый понтифик занимает более открытую проукраинскую позицию: в том числе, во время первого телефонного разговора с Путиным Лев XIV призвал российского диктатора сделать "жест" к миру.
- Начиная с предыдущего папы, Ватикан занимается вопросом возвращения украинских детей, похищенных оккупантами.
- При новом понтифике Россия отказалась от посредничества Святого Престола в мирных переговорах с Украиной.