Зеленский подарил новому папе икону, нарисованную на ящике из-под снарядов – фото
Украинская делегация передала новому папе римскому Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под боеприпасов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма", – рассказал Зеленский.
По словам президента, эта икона посвящена украинским детям: "О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине".
Глава государства отметил, что Украина молится о жизни всех своих депортированных детей и надеется на поддержку Ватикана в возвращении всех детей и пленных домой.
16 мая глава Греко-католической церкви в Украине Святослав (Шевчук) передал новому папе списки украинцев, находящихся в плену, и пригласил понтифика в Украину.
- 18 мая папа римский Лев XIV официально вступил в должность. В финальной речи на церемонии интронизации он упомянул об Украине и анонсировал новые переговоры о мире.