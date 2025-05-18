Зеленский подарил новому папе икону, нарисованную на ящике из-под снарядов – фото

Украина надеется на поддержку Ватикана в возвращении всех своих детей и пленных домой

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Украинская делегация передала новому папе римскому Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под боеприпасов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону – "Божью Матерь с младенцем", написанную на фрагменте ящика из-под тяжелых артиллерийских вооружений, привезенного из-под Изюма", – рассказал Зеленский.

По словам президента, эта икона посвящена украинским детям: "О тех, кто пострадал от войны, кого намеренно похитила и депортировала Россия и кого очень ждут дома, в Украине".

Глава государства отметил, что Украина молится о жизни всех своих депортированных детей и надеется на поддержку Ватикана в возвращении всех детей и пленных домой.

Фото: Telegram Владимира Зеленского