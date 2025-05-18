Зеленський подарував новому папі ікону, намальовану на ящику з-під снарядів – фото

Україна сподівається на підтримку Ватикану у поверненні всіх своїх дітей та полонених додому

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Українська делегація передала новому папі римському Леву XIV ікону, написану на фрагменті ящика з-під боєприпасів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма", – розповів Зеленський.

За словами президента, ця ікона присвячена українським дітям: "Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні".

Глава держави зазначив, що Україна молиться за життя усіх своїх депортованих дітей та сподівається на підтримку Ватикану у поверненні всіх дітей та полонених додому.

Фото: Telegram Володимира Зеленського