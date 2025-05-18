Зеленський подарував новому папі ікону, намальовану на ящику з-під снарядів – фото
Українська делегація передала новому папі римському Леву XIV ікону, написану на фрагменті ящика з-під боєприпасів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Для багатьох народів образ матері з дитиною – це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону – "Божу Матір з немовлям", написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма", – розповів Зеленський.
За словами президента, ця ікона присвячена українським дітям: "Про тих, хто постраждав від війни, кого навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні".
Глава держави зазначив, що Україна молиться за життя усіх своїх депортованих дітей та сподівається на підтримку Ватикану у поверненні всіх дітей та полонених додому.
16 травня глава Греко-католицької церкви в Україні Святослав (Шевчук) передав новому папі списки українців, які перебувають у російському полоні, та запросив понтифіка до України.
- 18 травня папа римський Лев XIV офіційно вступив на посаду. У фінальній промові на церемонії інтронізації він згадав про Україну та анонсував нові переговори про мир.