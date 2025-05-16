Глава УГКЦ встретился с папой римским и передал ему список пленных украинцев – фото

Лев XIV и Святослав (Фото: ugcc)

Глава Греко-католической церкви в Украине Святослав (Шевчук) встретился в Ватикане с новоизбранным папой римским Львом XIV. Во время встречи глава УГКЦ передал понтифику списки находящихся в плену украинцев и пригласил в Украину. Об этом сообщает сайт УГКЦ.

Встреча прошла 15 мая в помещении библиотеки Апостольского дворца в Ватикане.

Святослав поблагодарил папу за приверженность Украине.

"Украинский народ уже охарактеризовал вас как папу мира", – сказал он.

В ответ Лев XIV заверил, что и дальше будет поддерживать украинцев.

"Я с украинским народом. Святой престол будет и дальше содействовать, а также создавать все необходимые условия для диалога и сопровождать украинский народ в это страшное время истории", – сказал он.

Глава УГКЦ передал папе римскому списки находящихся в плену украинцев и пропавших без вести.

Как пояснил Святослав, эти данные он получил от родных военнопленных и пропавших с просьбой передать в Ватикан.

"Когда российская сторона получает эти списки из Ватикана, есть свидетельства, что отношение к этим пленникам улучшается", – сказал он.

Также глава УГКЦ пригласил Льва XIV совершить апостольский визит в Украину.

"Когда к нам приехал святой Папа Иоанн Павел II, украинцы верили, что коммунизм больше никогда не вернется на нашу землю. Сегодня мы верим, что приезд папы поможет остановить войну в Украине", – сказал он.

Фото: ugcc