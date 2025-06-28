"Я поділяю ваш біль". Папа римський українською звернувся до українців
Папа римський Лев XIV звернувся зі словами підтримки до українців. Дописи українською та англійською були опубліковані на акаунті понтифіка у соцмережі X.
"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – написав Лев.
За його словами, віра українського народу зараз "піддається важкому випробуванню".
Глава Католицької церкви додав: "Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть".
Водночас Лев не згадав у своєму дописі Росію, яка і веде війну проти України.
- Попередній папа Франциск також періодично уникав згадки Москви у своїх виступах. Водночас новий понтифік займає більш відкриту проукраїнську позицію: зокрема, під час першої телефонної розмови з Путіним Лев XIV закликав російського диктатора зробити "жест" до миру.
- Починаючи з попереднього папи Ватикан займається питанням повернення викрадених окупантами українських дітей.
- За нового понтифіка Росія відмовилась від посередництва Святого Престолу у мирних переговорах з Україною.