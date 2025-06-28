"Я поділяю ваш біль". Папа римський українською звернувся до українців

Папа римський Лев XIV (Фото: FABIO FRUSTACI / EPA)

Папа римський Лев XIV звернувся зі словами підтримки до українців. Дописи українською та англійською були опубліковані на акаунті понтифіка у соцмережі X.

"Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", – написав Лев.

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За його словами, віра українського народу зараз "піддається важкому випробуванню".

Глава Католицької церкви додав: "Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть".

Водночас Лев не згадав у своєму дописі Росію, яка і веде війну проти України.