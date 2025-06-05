Папа Лев XIV у розмові з Путіним закликав Росію зробити "жест" до миру

Це була перша розмова російського диктатора з понтифіком після його інтронізації

Папа римський Лев XIV (Фото: Пресслужба Ватикану)

Під час першої телефонної розмови з Володимиром Путіним папа римський Лев XIV закликав російського диктатора зробити "жест" до миру. Про це повідомляє Vatican News.

"Папа закликав Росію зробити жест, який сприятиме миру, підкресливши важливість діалогу для налагодження позитивних контактів між сторонами та пошуку шляхів вирішення конфлікту", – заявив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Понтифік також обговорив з Путіним обміни полоненими, які вже відбулися між Україною та Росією та які ще будуть.

"Папа Лев згадав патріарха Кирила, подякувавши йому за привітання, отримані на початку його понтифікату, і підкреслив, що спільні християнські цінності можуть бути світлом, яке допомагає шукати мир, захищати життя та прагнути до справжньої релігійної свободи", – додав Бруні.

На тлі "провальних" переговорів України та Росії у Стамбулі Лев XIV запропонував Ватикан як переговорний майданчик для наступної зустрічі двох країн. Однак Росія відкинула такий варіант та наполягла на тому, щоб другий раунд переговорів також відбувся у Туреччині.

Увечері 4 червня Путін провів першу розмову з папою Левом після інтронізації понтифіка. У Кремлі заявили, що діалог був "конструктивним", і обидві сторони висловилися про намір підтримувати контакт.