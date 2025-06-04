Путін поскаржився папі римському на Україну і заговорив про "мир"

Російський диктатор заявив про свою "зацікавленість у досягненні миру, щоправда, лише після "усунення першопричин кризи"

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін 4 червня провів телефонну розмову з папою римським Левом XIV. Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Путін почав із привітань понтифіка з обранням та побажав йому успіхів на високій посаді. Також диктатор згадав про "внесок папи Франциска у зміцнення відносин між Росією та Ватиканом".

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Диктатор також заявив про свою "зацікавленість у досягненні миру політико-дипломатичним шляхом", щоправда, лише після "усунення першопричин кризи". Яких саме, він не уточнив.

Очільник Кремля розповів Папі про переговори з Україною в Стамбулі та домовленості про обмін військовополоненими і тілами загиблих. Диктатор додав, що Росія нібито вживає "всіх можливих заходів", щоб возз'єднати дітей із родичами.

Диктатор висловив вдячність Ватикану за "деполітизовану участь" у розв'язанні гуманітарних питань, але звинуватив Україну в "ескалації", в "ударах по цивільній інфраструктурі Росії" та у "диверсіях".

Розмова, як зазначають у Москві, була "конструктивною", і обидві сторони заявили про намір підтримувати контакт.