Путин пожаловался папе римскому на Украину и заговорил о "мире"

Российский диктатор заявил о своей "заинтересованности в достижении мира, правда, только после "устранения первопричин кризиса"

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин 4 июня провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин начал с поздравлений понтифика с избранием и пожелал ему успехов на высокой должности. Также диктатор упомянул о "вкладе папы Франциска в укрепление отношений между Россией и Ватиканом".

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Диктатор также заявил о своей "заинтересованности в достижении мира политико-дипломатическим путем", правда, только после "устранения первопричин кризиса". Каких именно, он не уточнил.

Глава Кремля рассказал Папе о переговорах с Украиной в Стамбуле и договоренности об обмене военнопленными и телами погибших. Диктатор добавил, что Россия якобы принимает "все возможные меры", чтобы воссоединить детей с родственниками.

Диктатор выразил благодарность Ватикану за "деполитизированное участие" в решении гуманитарных вопросов, но обвинил Украину в "эскалации", "ударах по гражданской инфраструктуре России" и в "диверсиях".

Разговор, как отмечают в Москве, был "конструктивным", и обе стороны заявили о намерении поддерживать контакт.