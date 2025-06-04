Путин пожаловался папе римскому на Украину и заговорил о "мире"
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин 4 июня провел телефонный разговор с папой римским Львом XIV. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин начал с поздравлений понтифика с избранием и пожелал ему успехов на высокой должности. Также диктатор упомянул о "вкладе папы Франциска в укрепление отношений между Россией и Ватиканом".

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Диктатор также заявил о своей "заинтересованности в достижении мира политико-дипломатическим путем", правда, только после "устранения первопричин кризиса". Каких именно, он не уточнил.

Глава Кремля рассказал Папе о переговорах с Украиной в Стамбуле и договоренности об обмене военнопленными и телами погибших. Диктатор добавил, что Россия якобы принимает "все возможные меры", чтобы воссоединить детей с родственниками.

Диктатор выразил благодарность Ватикану за "деполитизированное участие" в решении гуманитарных вопросов, но обвинил Украину в "эскалации", "ударах по гражданской инфраструктуре России" и в "диверсиях".

Разговор, как отмечают в Москве, был "конструктивным", и обе стороны заявили о намерении поддерживать контакт.

  • 11 мая новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве упомянул о "дорогом украинском народе".
  • 13 мая La Repubblica сообщала, что новый римский папа Лев XIV может посетить Украину после официального приглашения Владимира Зеленского.
  • На фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран.
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