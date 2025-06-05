Папа Лев XIV в разговоре с Путиным призвал Россию сделать "жест" к миру

Это был первый разговор российского диктатора с понтификом после его интронизации

Папа римский Лев XIV (Фото: Пресс-служба Ватикана)

Во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным папа римский Лев XIV призвал российского диктатора сделать "жест" к миру. Об этом сообщает Vatican News.

"Папа призвал Россию сделать жест, который будет способствовать миру, подчеркнув важность диалога для налаживания положительных контактов между сторонами и поиска путей разрешения конфликта", – заявил директор пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни.

Понтифик также обсудил с Путиным обмены пленными, которые уже прошли между Украиной и Россией и которые еще будут.

"Папа Лев вспомнил патриарха Кирилла, поблагодарив его за поздравления, полученные в начале его понтификата, и подчеркнул, что общие христианские ценности могут быть светом, который помогает искать мир, защищать жизнь и стремиться к настоящей религиозной свободе", – добавил Бруни.

На фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле Лев XIV предложил Ватикан в качестве переговорной площадки для следующей встречи двух стран. Однако Россия отвергла такой вариант и настояла на том, чтобы второй раунд переговоров также прошел в Турции.

Вечером 4 июня Путин провел первый разговор с папой Львом после интронизации понтифика. В Кремле заявили, что диалог был "конструктивным", и обе стороны высказались о намерении поддерживать контакт.