Глава МИД Турции: Россия готова к новым переговорам, ждет ответа Украины
Диктатор России Владимир Путин и другие представители страны якобы не против третьего раунда переговоров с Украиной даже на уровне лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRThaber.
По его словам, ближайшим к миру моментом для России и Украины были переговоры в Стамбуле. Он сообщил, что Россия якобы готова к третьему раунду переговоров и ожидает ответа Украины.
Сам диктатор Путин якобы тоже выступает за встречу в формате президентов.
"Что нового в саммите лидеров, так это то, что, по сравнению с прошлым, все, включая господина Путина, не видят проблемы в том, чтобы их нынешние собеседники собрались вместе. Нет никаких проблем с принципом, чтобы господа Трамп, Путин и Зеленский собрались вместе в гостях у нашего президента", – сказал глава турецкого МИД.
- 16 мая 2025 года в Стамбуле состоялась встреча делегаций Украины и России с участием Турции. Это были первые прямые переговоры Киева и Москвы с 2022 года.
- 28 мая президент Владимир Зеленский заявил, что готов на встречу с Путиным при участии Трампа. Однако по состоянию на июль она еще не состоялась.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров. На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных. Главы МИД Турции и Украины сошлись во мнении, что необходима встреча президентов.