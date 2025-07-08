Глава МИД Турции: Россия готова к новым переговорам, ждет ответа Украины

В Турции не видят проблем во встрече на высшем уровне при участии президентов США и Турции

Хакан Фидан (Фото: Andrej Cukic)

Диктатор России Владимир Путин и другие представители страны якобы не против третьего раунда переговоров с Украиной даже на уровне лидеров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью TRThaber.

По его словам, ближайшим к миру моментом для России и Украины были переговоры в Стамбуле. Он сообщил, что Россия якобы готова к третьему раунду переговоров и ожидает ответа Украины.

Сам диктатор Путин якобы тоже выступает за встречу в формате президентов.

"Что нового в саммите лидеров, так это то, что, по сравнению с прошлым, все, включая господина Путина, не видят проблемы в том, чтобы их нынешние собеседники собрались вместе. Нет никаких проблем с принципом, чтобы господа Трамп, Путин и Зеленский собрались вместе в гостях у нашего президента", – сказал глава турецкого МИД.