Сибига и Фидан оценили второй раунд переговоров в Стамбуле: Нужна встреча президентов

Сибига подчеркнул, что Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня

Хакан Фидан и Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Украина и Россия пришли к соглашению о следующем раунде переговоров, передает Anadolu Ajansı. В то же время глава украинского МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Россия не согласилась на прекращение огня и не ответила на "меморандум" о достижении мира.

"Мы ожидаем, что следующий раунд будет. Обе стороны видят преимущества объединения", – отметил Фидан.

Украинский министр сообщил, что Киев направил Москве предложения по прекращению войны накануне встречи в Стамбуле, но РФ не ответила на них ни во время переговоров, ни после них. Украина требует ответа.

"Каждый день их молчания доказывает желание продолжать войну. Вместо того чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула ряд старых ультиматумов, не приближающих ситуацию к настоящему миру", – заявил он.

Сибига подчеркнул, что это противоречит предыдущим обещаниям Кремля, в частности США, относительно того, что Россия предложит нечто "реалистичное и осуществимое" на этой неделе в Стамбуле.

По словам главы МИД, стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России. Украина приветствует прогресс в этой области, но результаты могли бы быть гораздо более ощутимыми во всех сферах, если бы российская сторона "ответила взаимностью" конструктивности Украины.

"Россия до сих пор отвергает любые содержательные форматы прекращения огня. Это является достаточным основанием для наших партнеров ввести новые санкции уже сейчас. Мы должны положить конец убийствам. И если нынешние встречи не принесут такого результата и не будут способствовать миру, становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров", – резюмировал Сибига.

Его турецкий коллега заявил, что на встрече в Стамбуле 2 июня был якобы достигнут прогресс в выполнении решений, которые были приняты на предыдущей встрече.

"Это была лучшая возможная встреча, если учесть психологию войны. Если будет еще несколько встреч, то встреча лидеров будет неизбежна", – сказал Фидан.

Он также отметил, что война РФ против Украины – это не только противостояние двух стран. За ними, по его мнению, другие страны фактически встали на чьи-то стороны.

"Это превращается в более глобальную войну", – резюмировал глава МИД Турции.