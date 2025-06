Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о достижении мира с Украиной. Свое мнение он озвучил в сети.

По словам Кислицы, только "смертельно наивные" или "полезные идиоты" верят в то, что Москва действует добросовестно и заинтересована в достижении мира.

Он акцентировал на фразе Медведева, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на якобы нереалистичных условиях, а для скорой победы РФ и "полного уничтожения неонацистского правительства".

В случае вы чувствуете опасность или 'удобный идиот' и еще путешествие Москвы действуют в хороший счастливый человек, бросить смотреть на сегодняшний день statument of diputy head of the rush security council 👇…

"2. Разногласия в Иstanbul являются необходимыми для компромисса бедствия на нереалистичных условиях… pic.twitter.com/VLk7ugA4e5