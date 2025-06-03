Кислица после заявления Медведева: Полезные идиоты и смертельно наивные верят РФ
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о достижении мира с Украиной. Свое мнение он озвучил в сети.
По словам Кислицы, только "смертельно наивные" или "полезные идиоты" верят в то, что Москва действует добросовестно и заинтересована в достижении мира.
Он акцентировал на фразе Медведева, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на якобы нереалистичных условиях, а для скорой победы РФ и "полного уничтожения неонацистского правительства".
В случае вы чувствуете опасность или 'удобный идиот' и еще путешествие Москвы действуют в хороший счастливый человек, бросить смотреть на сегодняшний день statument of diputy head of the rush security council 👇…— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) June 3, 2025
"2. Разногласия в Иstanbul являются необходимыми для компромисса бедствия на нереалистичных условиях… pic.twitter.com/VLk7ugA4e5
До этого член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм также отреагировал на слова российского политика. Он заявил, что таким образом Россия дала понять мировому сообществу, что не готова к миру.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией.
- На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
- 3 июня ABC News сообщило, что Вашингтон разочарован, но не удивлен условиям, которые Россия выдвинула в Стамбуле.