Кислица после заявления Медведева: Полезные идиоты и смертельно наивные верят РФ

Он обратил внимание на фразу о том, что диалог в Стамбуле нужен не для компромиссного мира

Сергей Кислица (Фото: ЕРА)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о достижении мира с Украиной. Свое мнение он озвучил в сети.

По словам Кислицы, только "смертельно наивные" или "полезные идиоты" верят в то, что Москва действует добросовестно и заинтересована в достижении мира.

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Он акцентировал на фразе Медведева, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на якобы нереалистичных условиях, а для скорой победы РФ и "полного уничтожения неонацистского правительства".

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"2. Разногласия в Иstanbul являются необходимыми для компромисса бедствия на нереалистичных условиях… pic.twitter.com/VLk7ugA4e5 — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) June 3, 2025

До этого член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм также отреагировал на слова российского политика. Он заявил, что таким образом Россия дала понять мировому сообществу, что не готова к миру.