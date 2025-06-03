Кислица после заявления Медведева: Полезные идиоты и смертельно наивные верят РФ
Сергей Кислица (Фото: ЕРА)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о достижении мира с Украиной. Свое мнение он озвучил в сети.

По словам Кислицы, только "смертельно наивные" или "полезные идиоты" верят в то, что Москва действует добросовестно и заинтересована в достижении мира.

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Он акцентировал на фразе Медведева, что переговоры в Стамбуле нужны "не для компромиссного мира" на якобы нереалистичных условиях, а для скорой победы РФ и "полного уничтожения неонацистского правительства".

До этого член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм также отреагировал на слова российского политика. Он заявил, что таким образом Россия дала понять мировому сообществу, что не готова к миру.

  • 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией.
  • На встрече удалось договориться, в частности, о новом обмене пленными и телами погибших военных.
  • В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.
  • 3 июня ABC News сообщило, что Вашингтон разочарован, но не удивлен условиям, которые Россия выдвинула в Стамбуле.
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