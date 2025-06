Кислиця після заяви Мєдвєдєва: Корисні ідіоти та смертельно наївні вірять Москві

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо досягнення миру з Україною. Свою думку він озвучив у мережі.

За словами Кислиці, лише "смертельно наївні" або "корисні ідіоти" вірять у те, що Москва діє добросовісно та зацікавлена у досягненні миру.

Він закцентував на фразі Медведєва щодо того, що переговори у Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на нібито нереалістичних умовах, а для швидкої перемоги РФ та "повного знищення неонацистського уряду".

In case you’re dead naïve or a ‘useful idiot’ and still believe Moscow acts in good faith, take a look at today’s statement of the deputy head of the russian security council 👇…

"2. The negotiations in Istanbul are NEEDED NOT FOR A COMPROMISE PEACE on unrealistic conditions… pic.twitter.com/VLk7ugA4e5