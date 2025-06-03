Кислиця після заяви Мєдвєдєва: Корисні ідіоти та смертельно наївні вірять Москві
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо досягнення миру з Україною. Свою думку він озвучив у мережі.
За словами Кислиці, лише "смертельно наївні" або "корисні ідіоти" вірять у те, що Москва діє добросовісно та зацікавлена у досягненні миру.
Він закцентував на фразі Медведєва щодо того, що переговори у Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на нібито нереалістичних умовах, а для швидкої перемоги РФ та "повного знищення неонацистського уряду".
In case you’re dead naïve or a ‘useful idiot’ and still believe Moscow acts in good faith, take a look at today’s statement of the deputy head of the russian security council 👇…— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) June 3, 2025
"2. The negotiations in Istanbul are NEEDED NOT FOR A COMPROMISE PEACE on unrealistic conditions… pic.twitter.com/VLk7ugA4e5
Перед цим член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем також відреагував на слова російського політика. Він заявив, що таким чином Росія дала зрозуміти світові, що не готова до миру.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією.
- На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими та тілами загиблих військових.
- Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.
- 3 червня ABC News повідомило, що Вашингтон розчарований, але не здивований умовами, які Росія висунула в Стамбулі.