Кислиця після заяви Мєдвєдєва: Корисні ідіоти та смертельно наївні вірять Москві

Він звернув увагу на фразу про те, що діалог у Стамбулі потрібен не для компромісного миру

Сергій Кислиця (Фото: ЕРА)

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прокоментував заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо досягнення миру з Україною. Свою думку він озвучив у мережі.

За словами Кислиці, лише "смертельно наївні" або "корисні ідіоти" вірять у те, що Москва діє добросовісно та зацікавлена у досягненні миру.

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Він закцентував на фразі Медведєва щодо того, що переговори у Стамбулі потрібні "не для компромісного миру" на нібито нереалістичних умовах, а для швидкої перемоги РФ та "повного знищення неонацистського уряду".

In case you’re dead naïve or a ‘useful idiot’ and still believe Moscow acts in good faith, take a look at today’s statement of the deputy head of the russian security council 👇…

"2. The negotiations in Istanbul are NEEDED NOT FOR A COMPROMISE PEACE on unrealistic conditions… pic.twitter.com/VLk7ugA4e5 — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) June 3, 2025

Перед цим член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем також відреагував на слова російського політика. Він заявив, що таким чином Росія дала зрозуміти світові, що не готова до миру.