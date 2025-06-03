Сенатор Грем відповів на заяву Медведєва: Ви дали зрозуміти, що не зацікавлені в мирі
Член Сенату США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв своєю заявою про "справжню мету" переговорів у Стамбулі дав зрозуміти, що Росія не зацікавлена в мирі. Допис відповідного змісту сенатор зробив у соціальній мережі X (колишній Twitter).
"Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина", – написав Грем.
Він подякував чиновнику держави-агресорки за те, що дав зрозуміти світу, що РФ та російський диктатор Володимир Путін зовсім не зацікавлені в мирі.
Вранці 3 червня Медведєв написав у своєму Telegram-каналі, що переговори у Стамбулі потрібні не для досягнення миру.
"Переговори у Стамбулі потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського меморандуму, який був опублікований вчора", – заявив чиновник.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією.
- На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими та тілами загиблих військових.
- Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.