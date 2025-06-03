ЦПД: Мединський приписав собі "двосторонню зустріч" з Умєровим перед переговорами в Стамбулі

Росія хоче навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за "миротворця", наголошують у ЦПД

Володимир Мединський (Фото: пропагандистські медіа)

Російська пропаганда розгорнула кампанію з дискредитації української делегації, яка брала участь у переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, помічник російського диктатора Володимир Мединський заявив про нібито "двосторонню зустріч" із Міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами.

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У ЦПД наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Насправді зустріч відбулася за участі Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.

Заяви російської сторони про буцімто досягнуті "закриті домовленості" є маніпуляцією та спрямовані на підрив довіри до українських представників, зазначають у Центрі.

За даними ЦПД, російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку. Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті зв’язки членів делегації з росіянами. Для західної аудиторії просуватиметься меседж про те, що нібито Україна "затягує мирні перемовини".

"Мета Росії – підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за "миротворця", – підкреслюють у ЦПД.