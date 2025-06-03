ЦПД: Мединський приписав собі "двосторонню зустріч" з Умєровим перед переговорами в Стамбулі
Російська пропаганда розгорнула кампанію з дискредитації української делегації, яка брала участь у переговорах у Стамбулі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Зокрема, помічник російського диктатора Володимир Мединський заявив про нібито "двосторонню зустріч" із Міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами.
У ЦПД наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Насправді зустріч відбулася за участі Міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником.
Заяви російської сторони про буцімто досягнуті "закриті домовленості" є маніпуляцією та спрямовані на підрив довіри до українських представників, зазначають у Центрі.
За даними ЦПД, російська пропаганда готує двовекторну інформаційну атаку. Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті зв’язки членів делегації з росіянами. Для західної аудиторії просуватиметься меседж про те, що нібито Україна "затягує мирні перемовини".
"Мета Росії – підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за "миротворця", – підкреслюють у ЦПД.
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше, ніж годину, під час них Україна та Росія домовилися провести новий обмін полоненими та 6000 тіл загиблих з обох сторін.
- Глава російської делегації Мединський заявив, що буде встановлено тимчасове перемир'я на деяких ділянках фронту, аби забрати тіла загиблих. Зеленський повідомив, що у такий спосіб Москва хоче відтермінувати санкції.
- Президент зауважив, що на переговорах окупанти визнали, що викрали українських дітей. Російська делегація запропонувала повернути Україні до 10 дітей, попри список у майже 400 викрадених неповнолітніх, який передав Київ.
- Також РФ нарешті передала обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни з максималістськими вимогами до України. Київ надав Москві такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми протягом тижня.