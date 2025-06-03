ЦПД: Мединский приписал себе "встречу" с Умеровым перед переговорами в Стамбуле

Россия хочет навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца", отмечают в ЦПД

Владимир Мединский (Фото: пропагандистские медиа)

Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации украинской делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, помощник российского диктатора Владимир Мединский заявил о якобы "двусторонней встрече" с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами.

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В ЦПД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле встреча состоялась при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего посредником.

Заявления российской стороны о якобы достигнутых "закрытых договоренностях" являются манипуляцией и направлены на подрыв доверия к украинским представителям, отмечают в Центре.

По данным ЦПД, российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку. Внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях членов делегации с россиянами. Для западной аудитории будет продвигаться месседж о том, что якобы Украина "затягивает мирные переговоры".

"Цель России – подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца", – подчеркивают в ЦПД.