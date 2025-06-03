ЦПД: Мединский приписал себе "встречу" с Умеровым перед переговорами в Стамбуле
Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации украинской делегации, участвовавшей в переговорах в Стамбуле. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В частности, помощник российского диктатора Владимир Мединский заявил о якобы "двусторонней встрече" с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами.
В ЦПД подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. На самом деле встреча состоялась при участии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, выступавшего посредником.
Заявления российской стороны о якобы достигнутых "закрытых договоренностях" являются манипуляцией и направлены на подрыв доверия к украинским представителям, отмечают в Центре.
По данным ЦПД, российская пропаганда готовит двухвекторную информационную атаку. Внутри Украины будут распространяться вбросы с элементами конспирологии о якобы личных связях членов делегации с россиянами. Для западной аудитории будет продвигаться месседж о том, что якобы Украина "затягивает мирные переговоры".
"Цель России – подменить реальность и навязать нарратив, в котором агрессор выдает себя за "миротворца", – подчеркивают в ЦПД.
- Новые Стамбульские переговоры продолжались чуть больше часа, во время них Украина и Россия договорились провести новый обмен пленными и 6000 тел погибших с обеих сторон.
- Глава российской делегации Мединский заявил, что будет установлено временное перемирие на некоторых участках фронта, чтобы унести тела погибших. Зеленский сообщил, что таким образом Москва хочет отсрочить санкции.
- Президент отметил, что на переговорах оккупанты признали, что похитили украинских детей. Российская делегация предложила вернуть Украине до 10 детей, несмотря на список в почти 400 похищенных несовершеннолетних, который передал Киев.
- Также РФ наконец передала обещанный "меморандум" – видение завершения войны с максималистскими требованиями к Украине. Киев предоставил Москве такой документ заранее. Стороны будут изучать меморандумы в течение недели.