Сенатор Грэм ответил на заявление Медведева: Вы дали понять, что не заинтересованы в мире
Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев своим заявлением о "настоящей цели" переговоров в Стамбуле дал понять, что Россия не заинтересована в мире. Сообщение соответствующего содержания сенатор сделал в социальной сети X (бывший Twitter).
"Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, который выразила российская пропагандистская машина", – написал Грэм.
Он поблагодарил чиновника государства-агрессора за то, что дал понять миру, что РФ и российский диктатор Владимир Путин совсем не заинтересованы в мире.
Утром 3 июня Медведев написал в своем Telegram-канале, что переговоры в Стамбуле нужны не для достижения мира.
"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, опубликованного вчера", — заявил чиновник.
- 2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров между Украиной и Россией.
- На встрече удалось договориться, в частности о новом обмене пленными и телами погибших военных.
- В тот же день российские пропагандисты опубликовали так называемый меморандум, который РФ передала Украине в ходе переговоров.