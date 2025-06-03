Сенатор Грэм ответил на заявление Медведева: Вы дали понять, что не заинтересованы в мире

Дмитрий Медведев подтвердил, что переговоры в Стамбуле нужны России не для достижения мира

Линдси Грэм (Фото: Will Oliver/EPA)

Член Сената США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев своим заявлением о "настоящей цели" переговоров в Стамбуле дал понять, что Россия не заинтересована в мире. Сообщение соответствующего содержания сенатор сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

"Поздравляю господина Медведева с редким моментом честности, который выразила российская пропагандистская машина", – написал Грэм.

Он поблагодарил чиновника государства-агрессора за то, что дал понять миру, что РФ и российский диктатор Владимир Путин совсем не заинтересованы в мире.

Утром 3 июня Медведев написал в своем Telegram-канале, что переговоры в Стамбуле нужны не для достижения мира.

"Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на вымышленных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, опубликованного вчера", — заявил чиновник.