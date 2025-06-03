ABC News: США розчаровані, але не здивовані умовами, які Росія висунула в Стамбулі

Зустріч у Стамбулі (Фото: Murat Gok/EPA)

Американські посадовці розчаровані тими умовами, які Росія висунула під час переговорів у Стамбулі для встановлення припинення вогню, однак не здивовані. Про це повідомив телеканал ABC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Після завершення переговорів американські посадовці на умовах анонімності сказали, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог Москви, які мають бути виконані, перш ніж вона погодиться на 30-денне перемир'я.

Співрозмовники зазначили, що так званий меморандум містить низку пунктів, які як Україна, так і адміністрація президента США Дональда Трампа вважають неприйнятними, назвавши це явною спробою Москви відтермінувати змістовні переговори.

Ще до переговорів у Стамбулі 2 червня розчарування президента Трампа відсутністю прогресу в мирних переговорах зростало. Посадовці, знайомі з його думкою, кажуть, що хоча раніше він критикував як Україну, так і Росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється.

Трамп раніше погрожував запровадити нові санкції проти Москви, але після завершення другого раунду переговорів у понеділок не було жодних ознак того, що адміністрація вжила будь-яких заходів для виконання своєї погрози, зазначили журналісти.