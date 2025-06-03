ABC News: США разочарованы, но не удивлены условиям, которые Россия выдвинула в Стамбуле

Встреча в Стамбуле (Фото: Murat Gok/EPA)

Американские чиновники разочарованы теми условиями, которые Россия выдвинула в ходе переговоров в Стамбуле для установления прекращения огня, однако не удивлены. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

После завершения переговоров американские чиновники на условиях анонимности сказали, что они разочарованы, но не удивлены существенным перечнем требований Москвы, которые должны быть исполнены, прежде чем она согласится на 30-дневное перемирие.

Собеседники отметили, что так называемый меморандум включает в себя ряд пунктов, которые как Украина, так и администрация президента США Дональда Трампа считают неприемлемыми, назвав это явной попыткой Москвы отсрочить содержательные переговоры.

Еще до переговоров в Стамбуле 2 июня разочарование президента Трампа отсутствием прогресса в мирных переговорах росло. Чиновники, знакомые с его мнением, говорят, что хотя раньше он критиковал как Украину, так и Россию, в последние дни он все больше отстраняется.

Трамп ранее угрожал ввести новые санкции против Москвы, но после завершения второго раунда переговоров в понедельник не было никаких признаков того, что администрация приняла какие-либо меры для выполнения своей угрозы, отметили журналисты.