Сибіга та Фідан оцінили другий раунд переговорів у Стамбулі: Очевидно, необхідна зустріч президентів

Хакан Фідан та Андрій Сібіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Україна та Росія дійшли згоди про наступний раунд переговорів, передає Anadolu Ajansı. Водночас голова українського МЗС Андрій Сибіга підкреслив, що Росія не погодилася на припинення вогню та не відповіла на "меморандум" щодо досягнення миру.

"Ми очікуємо, що наступний раунд буде. Обидві сторони бачать переваги об'єднання", – зазначив Фідан.

Український міністр повідомив, що Київ надіслав Москві пропозиції щодо припинення війни напередодні зустрічі в Стамбулі, але РФ не відповіла на них ані під час переговорів, ані після них. Україна вимагає відповіді.

"Кожен день їхнього мовчання доводить їхнє бажання продовжувати війну. Замість того, щоб відповісти на наші конструктивні пропозиції у Стамбулі, російська сторона висунула низку старих ультиматумів, які не наближають ситуацію до справжнього миру", – заявив він.

Сибіга підкреслив, що це суперечить попереднім обіцянкам Кремля, зокрема США, щодо того, що Росія запропонує щось "реалістичне та здійсненне" цього тижня у Стамбулі.

За словами голови МЗС, стамбульський формат перетворився на зустрічі щодо обміну військовополоненими через брак конструктивного підходу з боку Росії. Україна вітає прогрес у цій галузі, але результати могли б бути набагато відчутнішими в усіх сферах, якби російська сторона "відповіла взаємністю" конструктивності України.

"Росія досі відкидає будь-які змістовні формати припинення вогню. Це є достатньою підставою для наших партнерів запровадити нові санкції вже зараз. Ми повинні покласти край убивствам. І якщо нинішні зустрічі не принесуть такого результату та не сприятимуть миру, стає дедалі очевиднішим, що необхідна зустріч лідерів", – резюмував Сибіга.

Його турецький колега водночас заявив, що на зустрічі у Стамбулі 2 червня було нібито досягнуто прогресу у виконанні рішень, які були прийняті на попередній зустрічі.

"Це була найкраща можлива зустріч, якщо врахувати психологію війни. Якщо буде ще кілька зустрічей, то зустріч лідерів буде неминучою", – сказав Фідан.

Він також зазначив, що війна РФ проти України – це не лише протистояння двох країн. За ними, на його думку, інші країни фактично стали на чиїсь сторони.

"Це перетворюється на більш глобальну війну", – резюмував голова МЗС Туреччини.