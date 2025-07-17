Росія передала Україні ще 1000 тіл полеглих – фото
Репатріаційні заходи (Фото: Координаційний штаб)

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проведені всі необхідні експертизи та здійснена ідентифікація репатрійованих тіл", – повідомили в Коордштабі.

Транспортування тіл та передання їх до відповідних державних установ здійснює особовий склад Збройних Сил України.

Росія передала Україні ще 1000 тіл полеглих – фото
Фото: Координаційний штаб
Росія передала Україні ще 1000 тіл полеглих – фото
Фото: Координаційний штаб
Росія передала Україні ще 1000 тіл полеглих – фото
Фото: Координаційний штаб
  • Повернення тіл полеглих воїнів відбувається впродовж всього збройного конфлікту з Росією з 2014 року.
  • Цього року в рамках Стамбульських домовленостей Росія повернула Україні понад 6000 тіл.
  • Вважалося, що всі вони належать українським військовослужбовцям, але 16 червня Клименко повідомив, що країна-агресор разом із тілами українців передає померлих росіян.
  • 18 червня Клименко заявив, що на ідентифікацію тіл, які Росія передала впереміш із рештками окупантів, знадобиться щонайменше 13-14 місяців.
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