Росія передала Україні ще 1000 тіл полеглих – фото

Країна-агресор стверджує, що тіла належать українцям, але потрібна ідентифікація

Репатріаційні заходи (Фото: Координаційний штаб)

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. Про це повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ будуть проведені всі необхідні експертизи та здійснена ідентифікація репатрійованих тіл", – повідомили в Коордштабі.

Транспортування тіл та передання їх до відповідних державних установ здійснює особовий склад Збройних Сил України.

Фото: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб

Фото: Координаційний штаб