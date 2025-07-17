Россия передала Украине еще 1000 тел погибших – фото
В результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 1000 погибших. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.
"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел", – сообщили в Координационном штабе.
Транспортировка тел и передача их соответствующим государственным учреждениям осуществляется личным составом Вооруженных Сил Украины.
- Возвращение тел погибших воинов происходит на протяжении всего вооруженного конфликта с Россией с 2014 года.
- В этом году в рамках Стамбульских соглашений Россия вернула Украине более 6000 тел.
- Считалось, что все они принадлежали украинским военнослужащим, но 16 июня Клименко сообщил, что страна-агрессор вместе с телами украинцев передает тела погибших россиян.
- 18 июня Клименко заявил, что для идентификации тел, которые Россия передала вместе с останками оккупантов, потребуется как минимум 13-14 месяцев.
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