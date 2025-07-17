Россия передала Украине еще 1000 тел погибших – фото

Страна-агрессор утверждает, что тела принадлежат украинцам, но необходима идентификация

Мероприятия по репатриации (Фото: Координационный штаб)

В результате проведенных репатриационных мероприятий в Украину возвращены тела 1000 погибших. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел будут проведены все необходимые экспертизы и осуществлена идентификация репатриированных тел", – сообщили в Координационном штабе.

Транспортировка тел и передача их соответствующим государственным учреждениям осуществляется личным составом Вооруженных Сил Украины.

Фото: Координационный штаб

Фото: Координационный штаб

Фото: Координационный штаб