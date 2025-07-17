Сирійський уряд вивів війська з Сувейди – там загинули понад 350 людей
Сирійський уряд вивів війська з південної провінції Сувейда, яку населяють переважно друзи. Про це повідомляють Al Jazeera та Al Arabiya.
Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа 17 липня в телевізійному зверненні оголосив, що відповідальність за безпеку в Сувейді буде передана релігійним старійшинам і місцевим угрупованням, "виходячи з найвищих національних інтересів".
"Ми прагнемо притягнути до відповідальності тих, хто порушував правила та знущався з нашого друзського народу, оскільки він перебуває під захистом і відповідальністю держави", – заявив він.
Урядові війська повідомили, що наказ про виведення військ надійшов незадовго до опівночі, і вони завершили виводи війська на світанку.
Міністерство внутрішніх справ опублікувало текст нової угоди. Вона передбачає "повне та негайне припинення всіх військових операцій", а також формування комітету з урядовців і духовних лідерів друзів, які наглядатимуть за виконанням перемирʼя.
Сирійський центр моніторингу з прав людини повідомив, що через бойові зіткнення, що почалися 11 липня, загинули 374 людини, серед них і загиблі через ізраїльські авіаудари по Дамаску.
Разом з тим, 27 з них, серед яких чотири жінки та чоловік похилого віку, урядові війська стратили в позасудовому порядку.
- 13 липня у Сувейді сталися зіткнення між друзами й арабами-бедуїнами, були десятки загиблих. Згодом до протистояння з друзами доєднались урядові сили безпеки Сирії.
- 15 липня Ізраїль вирішив втрутитися у конфлікт і ЦАХАЛ оголосив про удари по техніці сирійської армії в Сувейді.
- 16 липня ізраїльський міністр оборони Ісраель Кац заявив, що попередження для Сирії закінчилися – й тепер "настануть болючі удари". Після цього у столиці країни Дамаску пролунали вибухи.
- Того ж дня етнічна громада друзи та сирійські урядові війська уклали перемир'я після ударів Ізраїлю по Дамаску.
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