Сирійський уряд вивів війська з Сувейди – там загинули понад 350 людей

Після виведення сирійських військ місцеві лідери заявили, що візьмуть під контроль безпеку, щоб спробувати запобігти насильству

Сирійська війська (Фото: AFP)

Сирійський уряд вивів війська з південної провінції Сувейда, яку населяють переважно друзи. Про це повідомляють Al Jazeera та Al Arabiya.

Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш-Шараа 17 липня в телевізійному зверненні оголосив, що відповідальність за безпеку в Сувейді буде передана релігійним старійшинам і місцевим угрупованням, "виходячи з найвищих національних інтересів".

"Ми прагнемо притягнути до відповідальності тих, хто порушував правила та знущався з нашого друзського народу, оскільки він перебуває під захистом і відповідальністю держави", – заявив він.

Урядові війська повідомили, що наказ про виведення військ надійшов незадовго до опівночі, і вони завершили виводи війська на світанку.

Міністерство внутрішніх справ опублікувало текст нової угоди. Вона передбачає "повне та негайне припинення всіх військових операцій", а також формування комітету з урядовців і духовних лідерів друзів, які наглядатимуть за виконанням перемирʼя.

Сирійський центр моніторингу з прав людини повідомив, що через бойові зіткнення, що почалися 11 липня, загинули 374 людини, серед них і загиблі через ізраїльські авіаудари по Дамаску.

Разом з тим, 27 з них, серед яких чотири жінки та чоловік похилого віку, урядові війська стратили в позасудовому порядку.