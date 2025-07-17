Сирийское правительство вывело войска из Сувейды – там погибло более 350 человек
Сирийское правительство вывело войска из южной провинции Сувейда, которую населяют преимущественно друзы. Об этом сообщают Аль-Джазира и Аль-Арабия.
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 17 июля в телевизионном обращении объявил, что ответственность за безопасность в Сувейде будет передана религиозным старейшинам и местным группировкам, "исходя из самых высоких национальных интересов".
"Мы стремимся привлечь к ответственности тех, кто нарушал правила и издевался над нашим друзским народом, поскольку он находится под защитой и ответственностью государства", – заявил он.
Правительственные войска сообщили, что приказ о выводе войск поступил незадолго до полуночи, и они завершили вывод войск на рассвете.
Министерство внутренних дел опубликовало текст нового соглашения. Оно предусматривает "полное и немедленное прекращение всех военных операций", а также формирование комитета из чиновников и духовных лидеров друзов, которые будут следить за выполнением перемирия.
Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил что из-за боевых столкновений, начавшихся 11 июля, погибли 374 человека, включая погибших вследствие израильских авиаударов по Дамаску.
При этом 27 из них, включая четырех женщин и пожилого мужчину, правительственные войска казнили во внесудебном порядке.
- 13 июля в Сувейде произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами, были десятки погибших. Впоследствии к противостоянию с друзами присоединились правительственные силы безопасности Сирии.
- 15 июля Израиль решил вмешаться в конфликт и ЦАХАЛ объявил об ударах по технике сирийской армии в Сувейде.
- 16 июля израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что предупреждения для Сирии закончились – и теперь "наступят болезненные удары". После этого в столице страны Дамаске прогремели взрывы.
- В тот же день этническая община друзы и сирийские правительственные войска заключили перемирие после ударов Израиля по Дамаску.
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