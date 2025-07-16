Сирийские войска и друзы заключили перемирие после израильского удара по столице Сирии

Перемирие было достигнуто в городе Сувейд, где проживает преимущественно друзское население

Этническая община – друзы (Фото: EPA)

Этническая община друзы и сирийские правительственные войска заключили перемирие после израильских ударов по Дамаску. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, силы режима развернут контрольно-пропускные пункты в этом районе.

Один из лидеров друзов Сирии, шейх Юсеф Джарбу, подтвердил информацию о перемирии.

По его словам, стороны договорились, что дороги в этом районе будут охраняться государственными силами. При этом государственные учреждения в Сувейде возобновят свою работу.

Также перемирие предусматривает создание совместной комиссии друзов и сирийского правительства для расследования преступлений и правонарушений, совершенных во время беспорядков в этом районе. При этом все задержанные во время беспорядков будут освобождены.

Одновременно с этим израильские авиаудары по сирийским правительственным войскам продолжаются в районе Сувейды, сообщает Армия обороны Израиля.

ЦАХАЛ заявил, что за последние несколько часов были нанесены удары по бронетехнике и пикапам с установленными пулеметами, которые направлялись в город Сувейда, где большинство населения составляют друзы.

В ЦАХАЛ добавили, что удары также были нанесены по позициям сирийской армии, складам оружия и другим военным объектам на юге Сирии.

Также Израиль решил укрепить свои войска в районе сирийской границы.

Справка Друзы – этническая и религиозная община, проживающая в Сирии, Ливане, Иордании, Израиле и являющаяся союзником последнего. Сувейда – провинция на юге Сирии, где преимущественно проживают друзы. Друзы – этническая и религиозная община, проживающая в Сирии, Ливане, Иордании, Израиле и являющаяся союзником последнего. Сувейда – провинция на юге Сирии, где преимущественно проживают друзы.