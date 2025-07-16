Сирийские войска и друзы заключили перемирие после израильского удара по столице Сирии
Этническая община друзы и сирийские правительственные войска заключили перемирие после израильских ударов по Дамаску. Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным издания, силы режима развернут контрольно-пропускные пункты в этом районе.
Один из лидеров друзов Сирии, шейх Юсеф Джарбу, подтвердил информацию о перемирии.
По его словам, стороны договорились, что дороги в этом районе будут охраняться государственными силами. При этом государственные учреждения в Сувейде возобновят свою работу.
Также перемирие предусматривает создание совместной комиссии друзов и сирийского правительства для расследования преступлений и правонарушений, совершенных во время беспорядков в этом районе. При этом все задержанные во время беспорядков будут освобождены.
Одновременно с этим израильские авиаудары по сирийским правительственным войскам продолжаются в районе Сувейды, сообщает Армия обороны Израиля.
ЦАХАЛ заявил, что за последние несколько часов были нанесены удары по бронетехнике и пикапам с установленными пулеметами, которые направлялись в город Сувейда, где большинство населения составляют друзы.
В ЦАХАЛ добавили, что удары также были нанесены по позициям сирийской армии, складам оружия и другим военным объектам на юге Сирии.
Также Израиль решил укрепить свои войска в районе сирийской границы.
- 13 июля в Сувейде произошли столкновения между друзами и арабами-бедуинами, погибли десятки человек. Позже к противостоянию с друзами присоединились сирийские правительственные силы безопасности.
- 15 июля Израиль принял решение вмешаться в конфликт, и ЦАХАЛ объявил о нанесенных ударах по технике сирийской армии в Сувейде.
- 16 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что предупреждения для Сирии закончились – и теперь "наступят болезненные удары". После этого в столице страны Дамаске прогремели взрывы.
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